Der Entwurf zu einem Bundesteilhabegesetz geht Ende der Woche in die parlamentarische Beratung. Damit verständlich wird, was sich ändern soll: Wie sehen die finanziellen Ansprüche von Menschen mit Behinderungen derzeit aus?

Momentan sind die Leistungen im Sozialgesetzbuch IX festgehalten und nennen sich Regelungen zur Eingliederungshilfe. Diese kann ein Mensch beziehen, der eine Schwerbehinderung hat, die ihn an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen seinen Facetten hindert. Das Gesetz bewegt sich im Rahmen der Sozialhilfe. Unterstützungsleistungen bekommt nur, wer kein Vermögen und ein geringes Einkommen hat. Festgeschrieben sind dort auch die Bestimmungen für den sogenannten teilstationären Bereich, also beispielsweise in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, und den stationären Bereich, wenn Menschen in Wohnheimen leben.

Was möchte die Bundesregierung nun ändern?

Deutschland hat vor etlichen Jahren die sogenannte UN-Behindertenrechtskonve...