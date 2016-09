»Verheerende Nachrichten: Der Syrische Arabische Rote Halbmond wurde im Umland von Aleppo angegriffen. Wir sind schockiert, dass wieder Helfer durch die Brutalität des Konflikts zu Schaden kamen.« So lautet eine über den Internetdienst Twitter verbreitete Meldung, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Dienstag morgen auf seiner Internetseite veröffentlichte. Bei nächtlichen Angriffen auf einen Hilfskonvoi waren in der Nacht zu Dienstag 18 von insgesamt 31 Lastwagen zerstört worden. Der Konvoi, der offenbar aus Fahrzeugen der UNO und des Syrischen Arabischen Roten Halbmondes (SARC) bestand, war im Westen von Aleppo unterwegs und hatte bei einem SARC-Lager in dem Ort Urem Al-Kubra Halt gemacht, um Hilfsgüter zu entladen. Bei dem Angriff kamen – nach Angaben aus Kreisen der syrischen Opposition – mindestens zwölf Menschen ums Leben. Die britische Rundfunkanstalt BBC sprach am Dienstag von 20 Opfern.

Die UNO machte keine Angaben zu getöteten...