Es ist der dritte Teil des Triptychons deutsch-französischer Ministerpapiere, mit dem die Bundesregierung die EU nach dem britischen Austrittsreferendum auf Kurs zu bringen sucht: das Strategiepapier, das Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian kurz vor dem informellen EU-Gipfel letzte Woche in Bratislava vorgelegt haben. Papier Nummer eins hatten bereits Ende Juni die Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault veröffentlicht; unter dem Titel »Ein starkes Europa in einer unsicheren Welt« formulierten sie zentrale Elemente einer auch militärisch operierenden EU-Weltpolitik und forderten die Einigung auf eine »europäische Sicherheitsagenda«. Papier Nummer zwei, unterzeichnet von den Innenministern Thomas de Maizière und Bernard Cazeneuve, wurde zum »Beitrag zur Erhöhung der inneren Sicherheit in Europa« erklärt; die Autoren plädierten – die notwendige Kehrseite einer aggressive...