»Volle Lotte, wieder mal / so ’n richtig hysterisches Fest«. Ob sie den alten Gassenhauer der Hessenrockcombo Rodgau Monotones, die in den frühen Achtzigern mit ihrem Öko-Schweinerock Spät-Spontigemütlichkeit zelebrierten, beim neuen Tabellenführer der fußballerischen Drittklassigkeit regelmäßig spielen, wenn die Sportfreunde Lotte ein Tor schießen? Vermutlich nicht, denn im Tecklenburger Land, so heißt der Landstrich im nördlichsten Zipfel NRWs kurz vor den Toren des niedersächsischen Osnabrück, dürfte man von den schweinerockenden Rauschebärten aus der Nähe Frankfurts noch nie gehört haben.

Mit einem 3:1-Sieg bei Hansa Rostock stürmte der Aufsteiger aus der Regionalliga West am Samstag an die Drittligaspitze, und es riecht schon wieder nach Fußballwunder: Darmstadt 98, Leicester City, Würzburger Kickers und jetzt Lotte? Trainer Ismail Atalan bringt auf jeden Fall die nötige Underdog-E...