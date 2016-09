Auch wenn die Serie »True Detective« sie zu Stars gemacht hat (ihr »Far from any Road«, der Titelsong, wurde auf Youtube über 14 Millionen Mal angeklickt) – das US-amerikanische Duo Handsome Family macht auf seinem neuen Album »Unseen« nichts grundlegend anderes als auf den neun Alben davor. Das ist tief im amerikanischen Westen verwurzelter dunkler Country mit Texten, die den »Surrealismus des Alltags« (Greil Marcus) aufzeigen. Exemplarisch hierfür ist schon der trügerisch betitelte Opener »Gold«: Das Gold ist hier das Abendlicht der untergehenden Sonne, das die Dunkelheit des Protagonisten, seiner Gegenwart und seiner Erinnerungen, vor sich her aus der Stadt treibt. ...