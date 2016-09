Sinkende Sterne in Rom

Das bisherige Scheitern der seit dem 22. Juni amtierenden Bürgermeisterin von Rom, Virginia Raggi, droht sich zur Krise der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) auszuweiten. In aktuellen Meinungsumfragen ist die Protestpartei, die laut eigenen Aussagen nach den nächsten Parlamentswahlen die Regierung stellen will, mit 28,8 Prozent mehr als drei Punkte hinter den Partito Democratico (PD) von Präsident Matteo Renzi zurückgefallen. Vor drei Monaten war es noch umgekehrt gewesen. Am Wochenende hat Parteichef Beppe Grillo gleichwohl Forderungen nach einem Rücktritt Raggis zurückgewiesen und an den M5S appelliert, »die Reihen fester zu schließen«.

Im römischen Wahlkampf hatte die 38jährige Rechtsanwältin versprochen, so gut wie alles, was in der Hauptstadt nicht funktioniert, zu ändern: Sie wolle eine effiziente Verwaltung herstellen, mit der Korruption aufräumen, die vom Müll stinkende Stadt säubern und Ordnung ins Verkehrschaos bringen. Seit ihrer Amtsüber...