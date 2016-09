Mit der Verabschiedung einer 21 Punkte umfassenden Erklärung ist auf der venezolanischen Insel Margarita am Sonntag abend (Ortszeit) das 17. Gipfeltreffen der Bewegung der Blockfreien Staaten beendet worden. Auf der insgesamt sechstägigen Konferenz des Bündnisses waren mehr als 100 der 120 Mitgliedsländer des zweitgrößten Staatenforums der Welt nach den Vereinten Nationen vertreten. Unter Leitung von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro, der von seinem iranischen Amtskollegen Hasan Rohani den temporären Vorsitz der Organisation übernommen hatte, tagten am Wochenende – nach den Experten und Außenministern – die Staats- und Regierungschefs. An der Abschlussveranstaltung nahmen unter anderem Raúl Castro (Kuba), Evo Morales (Bolivien), Rafael Correa (Ecuador), Salvador Sánchez (El Salvador) und Mahmud Abbas (Palästina) teil. Der ehemalige Präsident Brasiliens, luiz Inácio Lula da Silva, wandte sich per Video an die Teilnehmer.

Nicolás Maduro hatte dafür geworbe...