Bankrotter Agrarkonzern verscherbelt

Die Bremer Gustav-Zech-Stiftung übernimmt die meisten Aktivitäten des insolventen Agrarkonzerns KTG Agrar in Deutschland. Das teilte das Unternehmen vergangenen Freitag in Hamburg mit. Mit der Transaktion sei ein wesentlicher Teil des Verwertungsprozesses abgeschlossen. Die Stiftung werde die landwirtschaftlichen Betriebe der Gruppe in Deutschland mit Ausnahme der Standorte Kohlberg und Quesitz fortführen. Außerdem gingen 50,06 Prozent an der KTG Energie AG an die Stiftung. Für weitere Beteiligungen in Rumänien und Litauen laufen gesonderte Verkaufsverhandlungen weiter.

Die verschachtelte und intransparente KTG Agrar AG hatte Anfang Juli Insolvenz angemeldet, nachdem die Zinsen für eine Anleihe nicht mehr gezahlt werden konnten (siehe jW vom 8.7.). Das Unternehmen bewirtschaftet große Flächen vor allem in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Nachdem die AG einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt hatte, musste der Gründer und langjährige V...