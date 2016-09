Industrie 4.0. Was sich unter diesem schillernden Begriff für die Perspektiven und Arbeitsbedingungen der abhängig Beschäftigten verbirgt, ist Thema der diesjährigen Ausgabe des Sammelbands »Gute Arbeit«. Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, stellt in seinem grundsätzlich angelegten Beitrag zunächst fest: »Industrie 4.0 ist keine Realität, sondern eine Vision.« Selbst über die genaue Definition dieses Begriffs gebe es keinen Konsens. Die Herausgeber betonen in ihrem Vorwort jedenfalls, wie fundamental der Wandel ist: »Was ansteht, ist nicht nur weitere Automatisierung, sondern die autonome Kommunikation auch räumlich entfernter Produktionsanlagen miteinander sowie deren Verknüpfung mit neuen Dienstleistungsangeboten.«

Auch wenn es noch viele Realisierungsprobleme gibt. Klar scheint zu sein, dass Produktions- und Arbeitsmethoden vor grundlegenden Umbrüchen stehen. Übrigens: Es geht auch und vor allem um die Industrie, das G...