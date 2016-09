Die aktuelle Nummer der Marxistischen Blätter (MB) mit dem Titel »Freihandel – Brexit – Arbeiterwanderung. Was tun?« fasst im Themenschwerpunkt die Vorträge zusammen, die am 11. Juni dieses Jahres auf einer Tagung der Marx-Engels-Stiftung gehalten wurden, ergänzt um einen Text von Andreas Wehr »Der Brexit und die Migrationsfrage«. Die Beiträge nähern sich der komplexen Fragestellung von der geschichtlichen und von der systematischen Seite.

Klaus Stein, Mitherausgeber der MB, wirft einen Blick auf historische Migrationsbewegungen. Am Beispiel historischer Auswanderungswellen – etwa von Hugenotten (aus Frankreich) und Hussiten (aus Böhmen) nach Preußen oder von Deutschen in die britischen Kolonien Nordamerikas im 18. Jahrhundert – zeigt er, wie deren Arbeit in den betreffenden Staaten »der Hande...