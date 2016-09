In der Hängepartie um die Übernahme durch Edeka werden die Pläne zur Schließung vieler Filialen von Kaiser’s Tengelmann konkreter. Die Bild am Sonntag (BamS) zitierte aus »internen Dokumenten«, wonach 80 Supermärkte in Nordrhein-Westfalen vor dem Aus stehen oder schon geschlossen wurden. Auch in Berlin und Bayern werde es wohl zu Schließungen kommen. Laut Bericht macht Kaiser’s Tengelmann im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Oktober 90 Millionen Euro Verlust.

BamS zitierte aus einem Brief von Geschäftsführer Raimund Luig an den Chef der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, wonach der Umsatz um 13,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückging, »zuletzt mit stark zunehmender Tendenz«. Nach dem...