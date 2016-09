Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat die Ausstattung an Deutschlands Schulen gelobt. Trotz sinkender Schülerzahlen seien die Ausgaben in den vergangenen Jahren gestiegen, erfährt man aus der am Freitag vorgelegten Studie »Bildung auf einen Blick«. Läuft demnach alles bestens in hiesigen Klassenzimmern?

Das nun nicht gerade. Die präsentierten Zahlen bilden Durchschnittswerte im internationalen Vergleich ab und haben schon deshalb nur mäßige Aussagekraft. Und natürlich ist Schule in Deutschland längst nicht überall gleich. So hat etwa der Bildungsforscher Klaus Klemm für die Grundschulen extreme regionale Disparitäten bei der Ausstattung festgestellt. Zum Beispiel klafft zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen bei den bereitgestellten Mitteln eine gewaltige Lücke.

Eine Mangelfinanzierung im Primarbereich sieht auch die OECD, dafür hätte der Sekundarbereich deutlich zugelegt, auch wegen der rückläufigen Schülerzahlen....