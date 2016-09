Ein seltsamer Fremdling

Ich saß im zugigen Empfangsraum des Krankenhauses und schrieb. Es war halb elf Uhr an einem Freitag abend, ich war nicht müde, und lesen konnte ich nicht, weil mein Zimmernachbar sich durch das Licht gestört fühlte und ich auch reichlich viel gelesen hatte in der vielen freien Zeit. Im krankenhäuslichen Normalvollzug, also außerhalb spezieller Abteilungen, hat man viel Zeit, gliedert sich in die tägliche Disziplin und Logistik ein und hält sich für alle Eventualitäten bereit, was in erster Linie Warten bedeutet.

Das W-LAN, für das man zum Preis von fünf Euro am Tag, 15 Euro für drei Tage oder 20 Euro für eine ganze Woche einen Zugangspass erwerben musste, war wegen der dicken Wände des alten Gebäudes im Zimmer nicht funktionsfähig, sondern nur in der längst geschlossenen Caféteria und eben in der, sagen wir Lounge. Ich tippitippte in die Tastatur, als ein Taxi vorfuhr, aus dem ein junger Mann Mitte 20 heraustänzelte in den Raum, in dem es auch einen Geldau...