Ein wunderschöner Sommertag im Chicago des Jahres 1989: Die ehrgeizige, junge Anwältin Michelle trifft ihren Kollegen Barack, angeblich nur für einen Termin. »Das ist kein Date«, versucht Michelle festzulegen, aber natürlich ist’s am Ende doch eins, und aus dem Termin wird ein Tag und aus dem Tag eine Ehe. Das ist nicht ohne Charme verfilmt. Von den Verführungstricks Baracks lässt sich lernen – aber man muss schon sowohl über die Frechheit als auch über die Sensibilität dieser Figur verfügen, sonst nützt das wenig. Die Krisen der beginnenden Beziehung sind dramaturgisch gekonnt plaziert, und dadurch, dass die beiden sich als Schwarze in einem von Weißen dominierten Umfeld behaupten müssen, ist auch ein ernstes Thema abgehandelt.

So wäre dies also ein rundum erfreulicher Film, wäre der nette Barack nicht unter dem Familiennamen Obama als weniger nett bekannt. In, sagen wir: Syrien oder Libyen dürfte sein Charme die Wirkung sogar dann verfehlen, wenn es dort...