Acht Jahre nach Lehman: TTIP

Vor acht Jahren ist die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite gegangen. Was hat sich geändert? Der Kapitalismus funktioniert wie zuvor. Aber er funktioniert spürbar schlechter.

Der Fall des New Yorker Konzerns am 15. September 2008 bildete den Höhepunkt der großen Finanzkrise. Banken und Zahlungssysteme weltweit drohten zusammenzubrechen. Die Staaten, allen voran die USA, stabilisierten mit Beträgen, die sich auf mehrere Billionen Dollar (oder gar Euro) addierten, die Banken und die zusammenbrechende Nachfrage nach Waren. Was diese Finanzkrise geschichtlich besonders macht, ist die Tatsache, dass sie, ähnlich wie 1929, zu Beginn der großen Weltwirtschaftskrise, nicht nur ein Land an der Peripherie des kapitalistischen Systems betraf, sondern dieses System vom Zentrum ausgehend weltweit erschütterte.

Dass es sich bei diesem Ereignis um einen historischen Einschnitt handelt, macht man sich am besten klar, wenn man sich die längere Perio...