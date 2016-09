In mehr als 100 Städten haben in Frankreich am Donnerstag rund 170.000 Menschen erneut gegen das »reformierte« Arbeitsrecht der sozialdemokratischen Regierung protestiert. In Paris gingen gegen den »Code du Travail« insgesamt rund 40.000 Menschen auf die Straße. Sprecher der sieben Gewerkschaften, an ihrer Spitze die 700.000 Mitglieder starke CGT (Confédération générale du travail) und die 500.000 Mitglieder zählende Force Ouvrière (FO), erklärten die »totale Rücknahme« des seit dem 9. August rechtskräftigen Gesetzes zu einem der wichtigsten Ziele für die kommenden Monate. In der Hauptstadt und in der bretonischen Universitätsstadt Nantes gingen Polizisten der gepanzerten Spezialeinheit CRS mit brutaler Härte gegen Demonstranten und Journalisten vor.

In Paris wurden die Demonstranten auf ihrem knapp zweieinhalb Kilometer langen Weg zwischen der Bastille und der Place de la République von 1.200 CRS-Männern »begleitet«. Die Taktik der Ordnungskräfte war auch...