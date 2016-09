Begleitet von Protestaktionen der Projektgegner und überschattet von der Kritik des Bundesrechnungshofs hat am Freitag Bahn- und CDU-Prominenz in der Schwabenmetropole die Grundsteinlegung für das umstrittene Eisenbahn- und Immobilienprojekt »Stuttgart 21« (S21) gefeiert.

»Dieser Tag ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Projekt unumkehrbar ist«, so Rüdiger Grube, Chef der noch bundeseigenen Deutschen Bahn AG, vor geladenen Gästen. »Wenn Stuttgart 21 fertig ist, wird es viele Bahnfahrer begeistern«, so Grube. Stuttgart werde mit S21 »optimal in das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz eingebunden«, freute sich Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). »Qualitätssprünge« durch S21 machten den Südweststaat »für potentielle neue Investoren noch attraktiver«, prophezeite sie.

Den vor dem Hauptbahnhof erschienenen S-21-Gegnern, die seit Jahren eine der ausdauerndsten Protestbewegungen in der BRD-Geschichte am Leben halten, war...