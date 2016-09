Indiens Kabinett will Schluss machen mit der kommerziellen Leihmutterschaft. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Regierung in Neu-Delhi bereits Ende August vorgelegt. Danach soll das Austragen von Babys für andere nur noch aus »altruistischen Motiven« weiter erlaubt sein. Als Leihmutter zugelassen sind danach nur noch Frauen, die selbst verheiratet sind und schon mindestens ein eigenes Kind zur Welt gebracht haben. Zudem sollen sie »enge Verwandte« des Paares sein, das ihre Hilfe in Anspruch nimmt. »Auftraggeber« dürfen nur verheiratete Paare sein, die seit wenigstens fünf Jahren kinderlos sind.

Dies bedeutet, dass Ausländer, insbesondere homosexuelle sowie unverheiratete Paare, Alleinstehende sowie Partner, die schon ein eigenes oder adoptiertes Kind haben, nicht mehr in Frage kommen. Für die meisten »Surrogacy Clinics« im Land, deren Geschäftsmodell ausschließlich die Vermittlung von Leihmüttern an interessierte Paare und deren Betreuung ist, dürf...