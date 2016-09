Längst perdu ist die Kaserne, auf welche das hier letztens bestaunte Kriegerdenkmal an der Baerwaldstraße verweist. Es war auch nur das erste von drei Bataillonen jenes Kaiser-Franz-Garde-Grenadier-Regiments Nr. 2, welches bei Aufstellung 1814 in der Kommandantenstraße untergebracht war, bis man es in die Pionierstraße verlegte, die seit 1864 Blücherstraße heißt – nach dem General.

Biegt man von dort in die Schleiermacherstraße ab, passiert man auf dem Weg zur – noch ’n Jeneral – Gneisenaustraße linkerhand erneut Kasernenreste; hier lagen berittene Einheiten. Von der 8.600 Quadratmeter großen Anlage mit dem von Zinnen gekrönten Eckturm blieben Pferdeställe und Wagenhallen, die außer von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft lange vom Grünflächenamt genutzt wurden. Am 14. Dezember 2007 übergab Baustadträtin Jutta Kalepky sie an den Verein »Kunst in Kreuzberg« – als Atelierhof für vierzig Berufskünstler, die zur Armut verdammt wurden, um einziehen zu dürf...