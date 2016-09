Beim Lügen erwischt

Die kubanischen Regierungsgegner sind untereinander zerstritten wie selten zuvor. Aktuellen Anlass für Häme und Spott gibt Hungerstreik-Rekordhalter Guillermo Fariñas. Am Montag hatte er in der zentralkubanischen Stadt Santa Clara erklärt, dass er seinen jüngsten »Hunger- und Durststreik« am 55. Tag beende, da dieser erfolgreich gewesen sei.

Er behauptete, die EU habe in ihren Verhandlungen über ein Abkommen mit Kuba eine nach ihm benannte Änderungsklausel eingebracht. Danach würden wirtschaftliche Leistungen für die Insel künftig davon abhängig gemacht werden, ob Havanna Systemgegnern Zugeständnisse und Zusagen mache, wie er es mit seiner Aktion gefordert habe. Dies, so erklärte Fariñas laut der in Miami erscheinenden Tageszeitung El Nuevo Herald, sei ein »bedeutender Sieg«.

In Deutschland verbreitete die rechtslastige »Internationale Gesellschaft für Menschenrechte« (IGFM), die Fariñas unterstützt, diese Meldung am Dienstag. Da hatten der Nuevo Herald und...