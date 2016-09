Neu besungene Helden

»Deutschland gegen DDR«. So verzeichnet die Statistik des Deutschen Fußballbundes (DFB) bis heute die 0:1 Niederlage der BRD-Auswahl gegen die Mannschaft des Deutschen Fußballverbands der DDR (DFV) bei der WM 1974. Ein Vierteljahrhundert nach der letzten Oberligasaison hat die bundesdeutsche Fußballgeschichtsschreibung mit der politischen Historiographie gemein, dass sie 40 Jahre Deutsche Demokratische Republik in der Regel dämonisiert, mindestens aber abwertet. Doping, Sparwasser und Erich Mielke als Edelfan, damit hat es sich in der Regel. Dem setzt die »Zeitschrift für Fußballkultur« 11 Freunde ein Sonderheft zum »Fußball im Wilden Osten« entgegen. Ein Großteil der 25 Beiträge unternimmt den lobenswerten Versuch, den Fußball der Ostdeutschen als Teil ihrer Lebensrealität darzustellen.

Die Artikel bieten die vom Magazin bekannte Mischung aus Reportagen, Interviews, launigen Anekdoten und Kuriosem; viel erfährt man über das Dasein als ostdeutscher Spieler...