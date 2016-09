In Moskau hat am Wochenende eine neue Nahverkehrslinie den Betrieb aufgenommen, die »zentrale Moskauer Ringbahn« (zentral im Verhältnis zum Anfang der 50er eingeweihten innerstädtischen Metro-Ring und einem weit außerhalb verlaufenden Güterring). Der neue Ring verläuft auf 54 Kilometern in etwa acht Kilometern Entfernung vom Stadtzentrum und hat verkehrstechnisch die Aufgabe, das chronisch verstopfte und überlastete Moskauer Stadtzentrum vom Umsteigeverkehr zu entlasten und die Schlafstädte, Industriegebiete und Geschäftsviertel am Stadtrand ohne Berührung des Zentrums miteinander zu verbinden.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts war eine Ringbahn zur Verbindung der Moskauer Kopfbahnhöfe angelegt worden. Auf dieser Linie wurde der Personenverkehr aber nach Aufnahme des U-Bahn-Betriebs 1934 eingestellt. Die Wiederinbetriebnahme war nach wiederholten, immer an Geldmangel gescheiterten Anläufen zu sowjetischer Zeit Anfang dieses Jahrhunderts erneut angestoßen...