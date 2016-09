In Syrien wurde der Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien auch am Mittwoch weitgehend eingehalten. UN-Sondervermittler Staffan De Mistura sprach am Dienstag abend in Genf von einem »erheblichen Rückgang der Gewalt« in Syrien. Hilfskonvois des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen stünden bereit, um nach Aleppo und andere Orte zu fahren, die von der UNO als »belagert« oder »schwer erreichbar« gelistet worden sind. Angaben der Türkei, bereits welche nach Syrien geschickt zu haben, wies De Mistura zurück. Ihm sei nicht bekannt, dass irgendein Konvoi bereits fahre, da die schriftliche Einverständniserklärung der syrischen Regierung noch nicht vorliege. Das Außenministerium in Damaskus hatte erklärt, dass es keine Transporte des »türkischen Regimes« bewilligen werde.

Alle Lieferungen müssten mit der UNO und Damaskus abgestimmt werden, erläuterte De Mistura. In einem abgestimmten Verfahren würden die Konvois beladen, versiegelt und erst am ...