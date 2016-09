Warnstreik bei Median

Am auffälligsten sind ihre roten Hemden. »Ich kann gar nicht so schlecht arbeiten, wie ich bezahlt werde«, steht auf denen geschrieben. Es sind gut 150 Beschäftigte des Gesundheitsunternehmens Median, die an diesem Mittwoch morgen vor der Berliner Zentrale des Konzerns protestieren. Zum Warnstreik wurden die Median-Beschäftigten im Osten von der Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Jene Angestellten aus Berlin, genauer: aus dem Klinikum im Stadtteil Kladow, erkennt man dennoch. Am roten Hemd.

Seit Monaten schwelt beim Gesundheitsunternehmen Median eine Auseinandersetzung über Löhne und Tarifvereinbarungen. Es betreibt nach eigenen Angaben 78 Rehabilitationskliniken, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, in denen mittlerweile rund 15.000 Beschäftigte arbeiten.

Bis Ende 2014 sei die Lage bei Median vergleichsweise ruhig gewesen, erklärte der ver.di-Sekretär Axel Weinsberg gestern gegenüber junge Welt. Dann aber habe der niederländische Finanzinvestor Waterland di...