Erste Früchte der Novelle

Das neue Arbeitsrecht der französischen Regierung hat in diesen Tagen erste Früchte getragen. Das Unternehmen Alstom, bekannt als Hersteller von Eisenbahnzügen, der weltweit rund 90.000 Menschen beschäftigt, hat Entlassungen angekündigt. Der Konzern mit Sitz im schicken Pariser Vorort Saint-Ouen bestätigte am Dienstag, dass er seine Filiale in Belfort nahe der deutsch-schweizerischen Grenzen schließen wird. Alstom-Generaldirektor Henri Poupart-Lafarge ließ in einem Kommuniqué erklären, das Unternehmen habe seit zehn Jahren keine Aufträge mehr für den Bau von Lokomotiven für Hochgeschwindigkeitszüge eingefahren. Die wurden bisher von den knapp 500 Technikern der Firma im Standort Belfort montiert.

