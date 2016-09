Aus dem Abseits

Heute anspruchsvolles Programm: In den 1970er Jahren wird Peter Brückner zu einer Symbolfigur der Neuen Linken und bekommt als erster bundesdeutscher Hochschullehrer Berufsverbot. Sein Sohn Simon erzählt dessen Lebensgeschichte. Mit Barbara Sichtermann (Herself). D 2015, Regie: Simon Brückner.

ZDF Kultur, 20.15

Das Geschäft mit den Flüchtlingen

In der Not klingeln die Kassen

Die Versorgung der Flüchtlinge soll 2016 an die 20 Milliarden Euro kosten. Ausgaben, um die Städte, Länder und der Bund streiten. Die Kommunen seien finanziell am Limit, heißt es immer wieder. Einige Bundesländer haben bereits reagiert und die Pauschalen für Asylbewerber, die die Länder an die Kommunen zahlen, erhöht. Woanders laufen derzeit die Ver...