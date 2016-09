Fluchthilfe für »Brexit«-Geschädigte

In Deutschland ist kein Platz für Flüchtlinge? Von wegen. Wer ordentlich Valuta ins Land schafft, ist herzlich willkommen. Den Briten zum Beispiel, die gerade aus der EU fliehen, rollen deutsche Politiker mit Feuereifer den roten Teppich aus. Ganz vorne dabei ist Thomas Schäfer, Hessens amtierender Finanzminister. Wobei: Der CDU-Mann will nicht jeden Nullachtfünfzehn-Insulaner über den Ärmelkanal schleusen. Er denkt in größeren Maßstäben, will gleich die ganze City of London eingemeinden, mit all ihren Banken, Bankern und Börsianern. Und das auch nicht irgendwo, sondern dort, wo sie auf ihresgleichen treffen: am Finanzstandort Frankfurt am Main. Dann klappt’s auch mit der Integration.

Bevor die Umworbenen kommen, muss freilich erst das deutsche Arbeitsrecht (auf)weichen. Das hiesige Kündigungsschutzgesetz sei für die Briten ein »Hinderungsgrund«, sich in der Mainmetropole niederzulassen, beklagte de...