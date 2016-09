Es ist heiß in Europa, die deutschen Medien lauern ausschließlich auf unartikulierte Laute aus der AfD, und dann sind auch noch Wahlen in Berlin. Die Grünen dümpeln in den Umfragen zwischen 15 und 18 Prozent. Die kleinere der deutschen Kriegs- und Armut-per-Gesetz-Parteien könnte Ruhe geben, aber da ist ja noch Rebecca Harms, also Unrast und Unfug.

Die Fraktionsvorsitzende im Europaparlament verlangte am Dienstag per Neue Osnabrücker Zeitung Kohle aus Brüssel für die Bundesrepublik. Begründung: »EU-Staaten, die Flüchtlinge in großer Zahl aufnehmen und integrieren, müssen aus der EU geförde...