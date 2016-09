Nach wie vor versuchen immer wieder Menschen, die durch massive Sperranlagen abgeschottete Grenze zwischen Marokko und den spanischen Exklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla, zu überwinden. Allein in der Nacht von Samstag zu Sonntag versuchten in Ceuta 200 Flüchtlinge, die Grenze zu überqueren. Die meisten wurden bereits von der marokkanischen Polizei abgefangen, bevor sie den sechs Meter hohen Zaun erreichten. Etwa 60 Menschen gelang es jedoch, die Sperre zu erklettern. Doch auf der anderen Seite wartete bereits die paramilitärische spanische Guardia Civil. Bis zu neun Stunden harrten die Flüchtlinge in der Hitze zwischen messerscharfem »NATO-Draht« auf dem Zaun aus.

Die spanischen Gardisten holten sie schließlich mit Leiterwagen herunter und übergaben sie direkt der marokkanischen Polizei, ohne dass den Flüchtlingen die Gelegenheit gegeben wurde, einen Asylantrag zu stellen. Nur fünf von ihnen wurden in ein Krankenhaus in Ceuta gebracht, weil sie sich ...