Renzi im Aufwind

Durch sein umsichtiges Handeln nach dem schweren Erdbeben am 14. August hat Italiens Premierminister Matteo Renzi wieder mehr Rückhalt in der Bevölkerung. Das gibt ihm in der Auseinandersetzung über das Referendum zur Abschaffung des Senats als zweiter Parlamentskammer Auftrieb. In einer von La Repubblica am 10. September veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts »Demos & Pi« wird sein Partito Democratico (PD) mit 32 Prozent im ersten Urnengang bei Parlamentswahlen wieder an erster Stelle gesehen, während die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) auf 29 Punkte absinkt.

Das Referendum über den Senat stand auch im Mittelpunkt der Debatten zum Abschluss des Pressefests der Zeitung L’Unità – des ehemaligen Zentralorgans der Kommunistischen Partei Italiens, das heute dem PD nahesteht. Dort wurde argumentiert, dass der Senat ein Relikt der 1946 per Referendum gestürzten Monarchie sei. Nun setze der zum rechten Sozialdemokraten mutierte frühere Christdemo...