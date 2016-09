Mehr als eine Million Menschen müssen in der Bundesrepublik ergänzende Hartz-IV-Leistungen bzw. Arbeitslosengeld II beantragen, obwohl sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen. So wurden im vergangenen Jahr fast zehn Milliarden Euro an sogenannte Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem abhängig Erwerbstätigen gezahlt, wie aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Auf die Zahlen aufmerksam gemacht hat am Dienstag Die Linke im Bundestag.

2015 gab es den Daten zufolge durchschnittlich 1,03 Millionen Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem Erwerbstätigen. 4,1 Milliarden Euro entfi...