Der wohl letzte hochsommerliche Sonntag des Jahres bot heiße Partien. In der 2. Bundesliga hatte Absteiger Hannover 96 Aufsteiger Dynamo Dresden zu Gast. Der massenhaft mitgereiste Anhang der Dynamos war zweifellos ein auditiver Schock für die in Hochdeutsch so geübten Niedersachsen, aber gleichzeitig die zweitklassige Gelegenheit einer ersten zarten Kontaktaufnahme zu den ostsächsischen Brüdern und Schwestern. Anders auf dem Platz. Abtasten war nicht. Die Gastgeber legten so forsch los, dass Dresden kaum zu Luft, geschweige denn zu Torszenen kam. Einzig vom Feinmotoriker Akaki Gogia, Exspieler vom drittklassigen Halle und nach einer Saison beim Brentford FC in der 2. englischen Liga an Dresden ausgeliehen, ging Gefahr aus. Doch noch vor der Pause setzte Marvin Stefaniak ein Freistoßtor aus mehr als 20 Metern wunderschön in den Winkel – für Dresden. Verteidiger Florian Ballas, der einst...