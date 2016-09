Deutschlands große Clans: Die Oetker-Story

Merkwürdig, dass ausgerechnet ein Laden, dessen Produkte eigentlich niemand braucht, sich so lange hält. Mit ihrer 125jährigen Geschichte gehören die Oetkers zu den ältesten Industriellenfamilien Deutschlands. Wie alle Superreichen scheuen die Pizzakartonbäcker die Öffentlichkeit – sonst würde man von ihnen wohl verlangen, sich angemessen besteuern zu lassen. Der Film erzählt die Familiengeschichte beginnend mit Gründer August Oetker, der das entscheidende Produkt entdeckt: Backpulver.

ZDF, 20.15

Schichtwechsel, die Roboter übernehmen

Was wir einst nur in SF-Romanen lasen, geht jetzt wirklich ab. Wir befinden uns mitten in einer Revolution, verheißen ...