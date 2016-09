Der offenbar geplante, jedoch verhinderte Terroranschlag in Paris gibt der politischen Rechten Frankreichs seit einigen Tagen erneut Gelegenheit, ihre verfassungsfeindliche, neoliberale, bisweilen in offenen Rassismus abgleitende Ideologie unters Volk zu bringen. Besonders der frühere Staatschef Nicolas Sarkozy, der bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Mai – mit guten Aussichten – erneut kandidieren will, fällt mit kruden Vorschlägen auf. Die sozialdemokratische Regierung unter François Hollande und Ministerpräsident Manuel Valls bleibt wieder einmal ohne passende Antwort.

Zum ersten Mal hatte in der vergangenen Woche eine offenbar ausschließlich von Frauen gebildete »Terrorzelle«, wie es der Pariser Generalstaatsanwalt François Molins ausdrückte, einen Anschlag im Herzen der Hauptstadt vorbereitet. Nahe der täglich von vielen tausend Touristen besuchten Kathedrale Notre-Dame hatten die Verdächtigen im Alter von 19, 23 und 39 Jahren ein Fahrzeug ohne ...