Dem inhaftierten Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Abdullah Öcalan geht es gesundheitlich gut. Das berichtete Öcalans Bruder Mehmet nach dem ersten Besuch auf der Gefängnisinsel Imrali seit 17 Monaten am Montag auf einer Pressekonferenz in Diyarbakir. 50 kurdische Politiker, die vor einer Woche in einen unbefristeten Hungerstreik getreten waren, um ein Lebenszeichen von Öcalan zu erhalten, beendeten daraufhin ihren Protest.

In einer von seinem Bruder verlesenen Botschaft sprach sich der PKK-Vorsitzende für eine Fortsetzung des im vergangenen Jahr von seiten der Regierung abgebrochenen Friedensprozesses aus. »Die...