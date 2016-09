Klassiker der Sozialutopie

William Morris (1834–1896) ist hauptsächlich als Erneuerer des Kunsthandwerks in die Historie eingegangen – sein soziales Engagement und die schriftstellerische Tätigkeit gerieten (fast) in Vergessenheit. Als Agitator und Autor hat er seinerzeit die in Entstehung begriffene Arbeiterbewegung nicht unwesentlich mitgeprägt, redete auf unzähligen Versammlungen, beteiligte sich nicht selten an Demonstrationen und Straßenkämpfen mit der Polizei. Sein historischer Roman »Der Traum des John Ball« (1888) hatte den englischen Bauernaufstand von 1381 thematisiert. Im 1890 erschienenen utopischen Roman »Kunde von Nirgendwo« schilderte Morris eine anzustrebende sozialistische Gesellschaft – das Buch gilt als Gegenentwurf zur damals vieldiskutierten Utopie »Ein Rückblick aus dem Jahr 2000« aus dem Jahr 1888 von Edward Bellamy (1850-1898) . »Kunde von Nirgendwo« wurde 1892/93 (gekürzt) in der von Karl Kautsky herausgegebenen Zeitschrift Die Neue Zeit erstmals in deutsch...