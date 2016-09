Seit mehr als drei Jahren kämpfen die aus Libyen vor dem dortigen Bürgerkrieg geflüchteten Mitglieder der Gruppe »Lampedusa in Hamburg« nun schon um einen gesicherten Aufenthaltsstatus und das Recht zu arbeiten. Am Samstag veranstalteten sie eine Kundgebung vor ihrem Informa­tionszelt, das sich seit April 2013 in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs befindet, und riefen zur Solidarität auf. Gut 400 Menschen nahmen daran teil.

Zum Auftakt spielte die Band »Schwabinggrad Ballett«, zu der zwei Mitglieder der Lampedusa-Gruppe gehören. Der Sänger sprach Oberbürgermeister Olaf Scholz (SPD) direkt an und forderte von ihm eine Lösung. Er warf dem Senat von SPD und Grünen vor, das Problem nach wie vor aussitzen zu wollen, und bekräftigte: »We are here to stay« (Wir sind hier zu bleiben).

Sammy O., ein Sprecher der Gruppe, berichtete, dass die geplante Verlegung des Aktionszeltes an einen anderen Ort nach konstruktiven Verhandlungen mit der Versammlungsbehörde und de...