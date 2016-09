Noch ein paar Worte zum Gipfeltreffen der G20 in Hangzhou. In Deutschland wurde man auf den Termin am vergangenen Sonntag und Montag vor allem aufmerksam gemacht, als Kanzlerin Angela Merkel in der chinesischen Stadt zur Wahlniederlage der CDU in Mecklenburg-Vorpommern befragt wurde und eine Mitschuld daran einräumte. Das Gipfeltreffen selbst wurde von der deutschen Presse vermutlich deshalb so nachlässig behandelt, weil die Regierung zwar mit den beiden wichtigsten Figuren, nämlich Merkel selber und Finanzminister Wolfgang Schäuble nach China reiste, aber sonst das Thema niedrig hängte. Da wissen die Medienvertreter schon, dass sie dieses Treffen mit immerhin den Staats- und Regierungschefs der zwanzig angeblich wichtigsten Länder der Welt vernachlässigen können.

Nur, warum legen Schäuble und Merkel keinen Wert darauf, dass über ihr Wirken im Kreis der Großen und Mächtigen ausführlich berichtet wird? Weil die meisten der 19 anderen Großen in der trauten R...