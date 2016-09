Kopf-ab-Rollenspiele

Drei ehemalige Mitglieder der »Oldschool Society« (OSS) waren in dieser Woche als Zeugen im Münchner Prozess gegen die Neonazigruppe geladen: René R. und das Ehepaar L. Sie berufen sich inzwischen alle drei auf ihr Aussageverweigerungsrecht, da in einem abgetrennten Verfahren auch gegen sie wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird. So mussten ihre früheren Aussagen durch die damaligen Vernehmungsbeamten wiedergegeben werden.

Das Ehepaar L. war nach der bundesweiten Razzia gegen die OSS im Mai 2015 im Beschuldigtenstatus vernommen worden. Janine L. hatte dabei zugegeben, Mitglied der OSS gewesen und in die Führungsebene aufgenommen worden zu sein – sie sei aber Ende 2014 wieder ausgestiegen. Von Anschlagsplänen der Gruppe will sie nichts gewusst haben. An den Vorschlag, »Flashmobs« zu veranstalten, um die Flüchtlingsaufnahme zu stoppen, habe sie sich erinnern können. Man könne in einem Rollenspiel öffentlich aufführen...