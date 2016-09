Viel Charme, wenig Zukunft?

Darmstadt 98 dürfte eigentlich gar nicht in der Bundesliga spielen. Im Big Business Fußball ist die Erfolgsgeschichte der Lilien ein Anomalie: Trotz fehlender finanzieller Mittel, einem maroden Stadion und wenig professionellen Rahmenbedingungen spielen die Südhessen ihre zweite Saison in der deutschen Beletage. Aufgrund dieser widrigen Voraussetzungen genießen die Darmstädter viele Sympathien und haben sich ein echtes Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Die große Frage ist: Wird das in der Zukunft reichen?

Vor dieser Saison mussten die Darmstädter den Abgang von Erfolgstrainer Dirk Schuster und vieler Leistungsträger verkraften. Für Schuster, in der Vergangenheit Trainer und Manager in Personalunion, kam Norbert Meier von Fortuna Düsseldorf. Der 57jährige gilt als solider Trainer, der aber für taktisch eher wenig anspruchsvollen Fußball steht. Die im Kader gerissenen Lücken wurden erneut durch Leihspieler und anderswo gescheiterte Profis aufgefüllt. Die te...