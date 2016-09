Mit ihren Initialen H.D. ist sie in die Literaturgeschichte eingegangen. Dieses Namenskürzel verdankte sie dem Dichter Ezra Pound, der ihre erste Liebe war, sie zum Schreiben ermutigte und dem sie lebenslang freundschaftlich verbunden war. Hierzulande ist die Dichterin Hilda Doolittle weitgehend unbekannt, obgleich sie ein vielseitiges, mehr als 20 Bände umfassendes Werk – Lyrik, Romane und Übersetzungen – hinterlassen hat.

Geboren wurde sie am 10. September 1886 in Bethlehem, Pennsylvania. Ihre Mutter gehörte einer sozialutopistisch-mystischen Kirchenbewegung an, der Vater war Professor für Astronomie, »der selbst bei Tisch mit seinen Gedanken meist buchstäblich hinter dem Mond verweilte«, wie sich Hildas Freund, der Dichter William Carlos Williams, in seiner Autobiographie erinnert. Auf der Suche nach einer »neuen, unberührten Welt von Gedanken und Sehnsüchten« brach sie ihre Ausbildung am College, das ihr Kunst und Literatur der Antike vermittelte, ab. ...