»Zweites Preisschild« für Elektrogeräte

Verbraucher sollen beim Kauf von Elektrogeräten künftig auf einen Blick sehen, aus welchen Stoffen diese bestehen, wie lange sie halten und ob sie zu reparieren sind. »Wir wollen nachhaltige Kaufentscheidungen erleichtern«, sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag in Berlin. Sie stellte ein »Integriertes Umweltprogramm 2030« vor – die Forderung nach einem »zweiten Preisschild« für Elektrogeräte ist daraus einer von zahlreichen Vorschlägen zur Entlastung der Umwelt in den kommenden Jahren.

»Grundlegende Veränderungen halte ich für unabdingbar«, um die Umwelt nachhaltig und wirkungsvoll zu schützen, verkündete Hendricks. In ihrem Programm fordert sie eine Vielzahl von Maßnahmen zum Umsteuern etwa beim Klimaschutz, im Steuersystem, im Verkehr, in der Landwirtschaft und auch beim Konsum. Der Preis eines Produkts sollte die tatsächlichen ge...