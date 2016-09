Iran boykottiert Pilgerfahrt

Am Sonnabend beginnt in Mekka der Hadsch, das alljährliche Treffen von mehr als zwei Millionen Pilgern aus aller Welt. In diesem Jahr werden unter ihnen aber kaum Reisende aus dem Iran sein. Die Regierung in Teheran hatte ihren Staatsbürgern schon im Mai die Teilnahme untersagt. Doch kurz vor Beginn des sechstägigen Festes steigerte sich der Streit zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu gegenseitigen Vorwürfen, nicht wirklich muslimisch zu sein.

Äußerer Anlass der Polemik ist der katastrophale Verlauf der Hadsch im vorigen Jahr. Bei einer Massenpanik an einer Straßenkreuzung waren am 24. September Hunderte Menschen ums Leben gekommen. Während das saudische Königshaus auf der offenbar viel zu niedrigen Zahl von 769 Toten und 934 Verletzten besteht, liegen die Berechnungen westlicher Medien zwischen 2.230 und 2.400 Toten. Grundlage dafür sind die Angaben aus zahlreichen Ländern über die Zahl ihrer mutmaßlich getöteten Staatsbürger. Iranische Offizielle sprec...