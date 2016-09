Am Donnerstag ist der ASEAN-Gipfel in Vientiane, der Hauptstadt von Laos, zu Ende gegangen. Auf der Agenda standen Themen wie die stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit der zehn Mitgliedsländer und die Bedrohung durch islamistische Extremisten. Die Diskussionen dominiert hat allerdings der Streit mit China um Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer.

Zum Auftakt am Dienstag zirkulierte ein Entwurf der geplanten Abschlusserklärung, in dem die Teilnehmer Sorge über jüngste Entwicklungen äußern. Die Volksrepublik wird zwar nicht beim Namen genannt, aber die Erklärung geht auf chinesische Aktivitäten wie Militärübungen und Landaufschüttungen ein. Das erhöhe Spannungen und könnte den Frieden gefährden, heißt es in dem Entwurf. Von den zehn ASEAN-Mitgliedern streiten vor allem Vietnam und die Philippinen um Atolle und Fischereizonen.

Für den 1967 gegründeten Staatenbund ist das turnusgemäße Treffen in diesem Jahr ein wichtiger Meilenstein: Es ist der erste Gipfe...