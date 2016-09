Heimspiel in Hohenschönhausen

Der Platz vor dem »Linden-Center« in Berlin-Hohenschönhausen war am Mittwoch nachmittag gut besucht. Während Manfred Rouhs, Spitzenkandidat der extrem rechten »Bürgerbewegung pro Deutschland« auf der Rückseite des Großeinkaufszentrums mit mäßigem Erfolg versuchte, seine rassistische Propaganda an die Bevölkerung zu bringen, hatte die Linkspartei unter dem Motto »Euch gehört die Stadt!« zur Wahlkampfkundgebung geladen. Insgesamt rund 600 Menschen folgten bis in den frühen Abend hinein den Redebeiträgen und Diskussionsrunden der »demokratischen Sozialisten«, sowie dem Auftritt der Trommelband »Bateria Brincadeira«.

Im Rahmen der Bezirksfusion in Berlin war Hohenschönhausen 2001 mit dem bis dahin ebenfalls eigenständigen Lichtenberg zusammengelegt worden, wie der Bezirk heute auch heißt. Über 275.000 Menschen leben hier. Auch in Lichtenberg treten die sozialen Verwerfungen, unter denen andere Bezirke der Bundeshauptstadt schon länger leiden – wenn auch mit et...