Am Sonnabend findet die 9. Armutskonferenz der sächsischen Linksfraktion in Leipzig statt. Diese steht unter dem Motto »Kinderarmut bekämpfen – soziale Herausforderung ersten Ranges«. Wie stellt sich die Lebenssituation von Kindern in Ihrer Stadt dar?

Mit einer Kinderarmutsquote von 27 Prozent nimmt Leipzig nicht nur die traurige Spitzenposition in Sachsen ein, sondern liegt neben Dortmund auch bundesweit »vorn«. Obwohl auch in meiner Heimatstadt die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen rückläufig ist, profitieren Kinder in Familien mit Langzeitarbeitslosigkeit kaum davon.

Welche weitergehenden Probleme resultieren daraus?

Inzwischen ist es für diese Familien kaum noch möglich, eine preiswerte Wohnung zu finden. Der Anteil von Kindern in Förderschulen ist in Leipzig ebenso überdurchschnittlich hoch wie die Quote derer, die keinen oder nur einen niedrigen Schulabschluss erreichen.

Und wie sieht es diesbezüglich in anderen Regionen des Freistaates aus?

...