Präventive Aufstandsbekämpfung

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens ist im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Arbeitswelt in aller Munde. Immer weniger Unternehmen werden künftig noch bereit sein, den Beschäftigten »akzeptable Löhne und Gehälter zu zahlen«, warnen die Ökonomen Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die Folgen wären steigende Arbeitslosenzahlen und eine sinkende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, was sich wiederum negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken werde. Um der Abwärtsspirale zu entgehen, schreiben sie in ihrem vieldiskutierten Buch »The Second Machine Age« (2014), sollte über das Konzept des »bedingungslosen Grundeinkommens« neu nachgedacht werden. Für dessen Einführung sprach sich am vergangenen Freitag auch Jürgen Schmidhuber aus. Sonst werde es womöglich eine Revolution geben, sagte der wissenschaftliche Direktor des Schweizer Forschungsinstituts für Künstliche Intelligenz IDSIA ...