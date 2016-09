China Konkurrenz machen

Die japanische Regierung will China auf dem afrikanischen Kontinent Konkurrenz machen. So umschrieb die Nikkei Asia Review die Politik von Japans Premierminister Shinzo Abe zum Auftakt der sechsten Tokyo International Conference on African Development (TICAD) Ende August. Zum ersten Mal seit 1993 fand die Veranstaltung nicht in Japan, sondern auf afrikanischem Boden, in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, statt. Die regelmäßigen Treffen, die Tokio zusammen mit der UNO, der Afrikanischen Union (AU) und der Weltbank organisiert, dienen dazu, Japans Handel und Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika zu stärken.

Demnach will Japan in den kommenden drei Jahren umgerechnet rund 27 Milliarden Euro in Afrika investieren. Das Geld soll bis 2018 fließen. Allein zehn Milliarden seien für den Ausbau der Infrastruktur vorgesehen, sagte Regierungschef Shinzo Abe damals laut Presseagentur AFP. Das sei eine Investition, »die an Afrikas Zukunft glaubt«, betonte Abe. Regieru...