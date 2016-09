Am Samstag ist in Myanmars Hauptstadt Naypyidaw die viertägige Panglong-Konferenz zu Ende gegangen, auf der über einen politischen Neubeginn und die Befriedung der regionalen bewaffneten Konflikte im Land debattiert werden sollte. Die von Aung San Suu Kyi, der Außenministerin und faktischen Regierungschefin des Landes, einberufene Tagung war nach Einschätzung der meisten Teilnehmer und Beobachter ein Erfolg – zugleich konnte das Treffen jedoch auch nicht mehr sein als ein erster Schritt auf einem langen, steinigen Weg, wie Suu Kyi selbst in ihrer Ansprache vor den Versammelten am Samstag verdeutlichte. Sie rief alle Beteiligten auf, nicht in der Vergangenheit zu verharren, sondern »mit Mut in die Zukunft zu schauen«.

Die Konferenz knüpfte an eine 1947 am gleichen Ort abgehaltene historische Zusammenkunft an, auf der über die Zukunft des knapp ein Jahr später von Großbritannien »in die Unabhängigkeit entlassenen« Landes verhandelt worden war. An der feierli...