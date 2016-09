Kleine Magnete im Kopf

Britische Wissenschaftler haben in den Gehirnen Verstorbener winzige Partikel des magnetischen Minerals Magnetit gefunden. Zusammen mit der Krankheitsgeschichte der Probanden sehen sie deutliche Hinweise, dass diese zum Auslösen der Alzheimer-Krankheiten beitragen. Dabei handelt es sich um eine neurodegenerative Erkrankung des Gehirns, bei der Ablagerungen sogenannter Plaques, von Bruchstücken von Eiweißmolekülen, nach und nach Gehirnzellen abtöten.

Die Autoren um die im britischen Lancaster forschende und lehrende Barbara Maher haben Gehirnsubstanz von 38 Menschen untersucht, die in Mexiko-Stadt und im britischen Manchester gelebt haben und von denen der größere Teil an Alzheimer oder verwandten neurodegenerativen Erkrankungen gelitten hat. Eine hohe Magnetitkonzentration im Feinstaub in Manchester hatte sie auf die Idee gebracht, gezielt in den Gehirnen nach diesem Material zu suchen. Der Name verrät schon, dass es sich bei dem Stoff um kleine, in diesem...